Astronauta russo vota do espaço em eleições legislativas O astronauta russo Mikhail Tyurin participou neste domingo, 11, das eleições legislativas de seu país votando diretamente da Estação Espacial Internacional, informou a comissão eleitoral de Moscou. Ao longo deste domingo, os russos iriam às urnas escolher deputados de 14 das 88 regiões do país. "Tyurin emitiu o voto por meio de um representante legal, que é um de seus colegas", disse à imprensa Valentina Smirnova, chefe da comissão eleitoral da região de Moscou, onde fica a cidade de Koroliov, na qual os astronautas estão inscritos. Vladimir Biturev, porta-voz da Administração de Koroliov, garantiu à agência de notícias Interfax que o representante legal de Tyurin foi o astronauta Alexandr Lazutkin, que, da Terra, se comunicou com o colega por meio de um link especial com a plataforma orbital. "Durante a conversa, todos os outros deixaram a sala em respeito ao sigilo do voto. Lazutkin anotou a escolha de Tyurin e a assinalou na cédula, que depois foi colocada na urna", disse Biturev. O porta-voz acrescentou que, durante a conexão, Tyurin aproveitou para parabenizar o prefeito de Koroliov pelo seu aniversário de 60 anos. Em Koroliov fica localizada a Cidade das Estrelas, que abriga o Centro de Controle de Vôos Espaciais e o Centro de Preparação de Astronautas Yuri Gagarin. Tyurin, que pediu pessoalmente para participar das eleições para a Assembléia Legislativa da região de Moscou, é um dos três integrantes da atual e 14ª expedição russo-americana na Estação Espacial. Os astronautas americanos Michael López-Alegria e Sunita Williams são os outros integrantes da equipe, que ficará seis meses no espaço.