Astronauta se acidenta e é afastado de voo da Discovery Um astronauta que sofreu um pequeno acidente com sua bicicleta durante o final de semana, Timothy Kopra, não fará parte da tripulação da última viagem do ônibus espacial Discovery no próximo mês. Kopra, informou a Nasa, agência aeroespacial dos Estados Unidos, sofreu ferimentos não especificados no acidente com a bicicleta, apenas 35 dias antes da planejada viagem do Discovery. Ele está em recuperação.