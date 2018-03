Astronauta vai se casar no espaço via satélite O astronauta russo Yuri Malenchenko - atualmente a bordo da estação espacial internacional Alpha - tem planos de se casar no mês que vem naquele que seria o primeiro casamento feito a partir do espaço. A noiva, Ekaterina Dmitriev, permanecerá na Terra. Entretanto, os planos foram colocados em dúvida após o surgimento de boatos segundo os quais Malenchenko teria cancelado o casamento via satélite. Joanne Woodward, contratada por Dmitriev para organizar a cerimônia, contou que o noivo está chateado com a atenção da imprensa para o casamento, mas garantiu que a cerimônia ocorrerá em 10 de agosto, conforme previsto.