Astronautas deixam Estação Espacial Internacional O ônibus espacial Endeavour deixou hoje a Estação Espacial Internacional (EEI), trazendo os três astronautas que quebraram o recorde norte-americano de permanência em órbita (188 dias). Carl Walz e Daniel Bursch, com o cosmonauta russo Yuri Onufrienko, passaram 192 dias na EEI. Quando pousarem na segunda-feira, terão sido 194 dias no espaço. Todos estão longe, porém, do recorde russo de 438 dias no espaço. Durante a missão, os astronautas instalaram um novo "punho" no braço robótico da estação.