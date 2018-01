Astronautas do Atlantis saem ao espaço Dois astronautas do ônibus espacial Atlantis, acoplado à Estação Espacial Internacional saíram hoje ao espaço para começar a instalação de uma escotilha de vital importância para a posterior ampliação da estação. A primeira, das três saídas planejadas começou com uma hora de atraso. Os dois astronautas, Michael Gernhardt e James Reilly II, ficarão mais de sete horas no espaço para executar sua missão. Eles terão a difícil tarefa de retirar a escotilha do compartimento de cargas do Atlantis. Para esta missão eles vão operar o braço-robô da estação orbital que deverá colocar a escotilha no lugar adequado. De fabricação canadense, o braco-robô há havia apresentado falhas em ensaios prévios, o que provocou o atraso na saída dos astronautas do Atlantis. A escotilha, de seis toneladas de peso, atuará como "porta de enmtrada"do complexo orbital e permitirá à tripulação de longa duração entrar e sair da estação sem problemas para realizar trabalhos no exterior. Até o momento, isto só era possível se um ônibus espacial estivesse acoplado à estação. A previsão é de que o ônibus regresse à Terra no próximo dia 23.