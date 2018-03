Astronautas do Columbia não tinham seguro Seis dos sete astronautas a bordo do ônibus espacial Columbia não tinham seguro de vida por acidente de trabalho, mas a agência espacial norte-americana (Nasa, por suas iniciais em inglês) "se ocupará de suas famílias, mas não de forma ilimitada", disseram fontes ligadas à Nasa. A questão do seguro de vida dos astronautas, cuja profissão é extremamente perigosa, continua gerando polêmicas nos Estados Unidos. A Nasa e as forças armadas do país, às quais pertenciam cinco dos sete tripulantes da espaçonave, forneceram alguns dados. De acordo com as duas entidades, a família de cada militar pode receber até US$$ 250.000 em indenizações. A viúva ou viúvo de cada um tem direito a US$ 935 mensais, mais US$$ 234 por cada filho do casal até os 18 anos. O marido da única astronauta civil, a cientista de origem indiana Kalpana Chawla, poderá receber uma compensação de até US$$ 200.000, além de ter direito a metade do salário da esposa e a um bônus anual de US$ 24.000. Não foram fornecidos dados sobre o astronauta israelense Ilan Ramon, um militar que tinha seguro garantido pelo governo do Estado judeu. VEJA O ESPECIAL