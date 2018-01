Astronautas fazem segundo passeio no espaço Astronautas do ônibus espacial Discovery fizeram hoje seu segundo passeio espacial. Segundo um porta-voz da Nasa, os astronautas Dan Barry e Patrick Forrester cumpriram as tarefas que promovem na Estação Espacial Internacional um pouco antes do programado - afixaram cabos no exterior da estação para futuras construções. Eles têm ainda dois dias para cumprir todos os trabalhos na ISS antes de regressar à Terra, o que deverá ocorrer na quarta-feira.