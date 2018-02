Astronautas inspecionam ônibus espacial durante voo

Após quase 24 horas do lançamento da aeronave, os astronautas detectaram pequenas peças que se quebraram com a decolagem, mas não há sinal de que algo tenha colidido com o Endeavour. Aparentemente não há nenhum problema importante com a aeronave, mas o diretor de voo Kwatsi Alibaruho disse que os dados ainda precisam ser analisados por especialistas.

A previsão é que o Endeavour chegue à estação espacial no início de amanhã. O ônibus espacial leva uma nova sala para a estação, bem como a maior janela que o complexo terá. Os materiais levados nesta viagem são estimados em US$ 400 milhões.

Os cinco astronautas presentes na estação espacial aguardavam a chegada dos seis colegas do Endeavour. A última visita à instalação ocorreu há quase três meses.