Astronautas instalam antenas na estação espacial Dois cosmonautas russos realizaram uma caminhada espacial nesta segunda-feira para colher amostras científicas e instalar antenas de rádio na estação espacial internacional Alpha. Esta foi a segunda caminhada espacial da tripulação em menos de duas semanas, que chegou à estação em junho último. O comandante Valery Korzun saiu junto com Sergei Treschev. A astronauta norte-americana Peggy Whitson permaneceu na estação orbital. "Eu jurava ter visto ratões, até que me dei conta que eram vocês", brincou Whitson com os companheiros que flutuavam no espaço sideral. A caminhada espacial realizada em 16 de agosto foi interrompida devido a problemas com o traje espacial. A tarefa foi encerrada hoje.