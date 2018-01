Astronautas instalam laboratório Destiny Com grande ansiedade em todas as etapas da caminhada, os astronautas do ônibus espacial Atlantis instalaram ontem o laboratório Destiny, de US$ 1,4 bilhão, na estação espacial internacional. A operadora do braço mecânico da nave, Marsha Ivins, cuidadosamente retirou o laboratório do compartimento de carga do ônibus espacial e, após quase duas horas de manobras, ela ergueu o novo módulo até a estação. Como Ivins tinha visão de seu trabalho apenas por meio de câmeras, dois cosmonautas realizaram uma caminhada espacial para ajudá-la, trabalhando como se fossem seus olhos. Depois de perceber que o laboratório e a estação estavam conectados, o astronauta Thomas Jones avisou: "Notícias excelentes!" Jones e seu colega de caminhada espacial, Robert Curbeam Junior, começaram imediatamente a ligar os cabos de energia, dados e linhas de fluidos entre o laboratório e o resto da estação espacial Alpha.