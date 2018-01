Astronautas instalam persianas em laboratório espacial Durante uma caminhada no espaço sideral, nesta segunda-feira, dois astronautas instalaram persianas, no novo laboratório científico Destiny, proporcionando uma inigualável vista da Terra a partir da estação espacial internacional Alpha. Assim que Thomas Jones e Robert Curbeam Junior posicionaram as persianas de alumínio na janela de 51 centímetros do Destiny e prenderam a caixa de engrenagem, os moradores da estação movimentaram a persiana e contemplaram o espaço pela janela pela primeira vez. "Funcionou!", comemorou Curbeam. A persiana é necessária para proteger a janela contra possíveis danos causados por micrometeoritos e foi coberta com material isolante antes da instalação realizada nesta segunda-feira. O guichê, de 15 centímetros de espessura e formado por quatro vidros, é a janela de melhor qualidade ótica já utilizada numa nave espacial. Os astronautas vão fotografar e observar a Terra pela janela, utilizando câmeras e telescópios de longo alcance. Naturalmente, a primeira fotografia foi a dos dois cosmonautas que instalaram as persianas durante a caminhada espacial, tirada pelo comandante da estação, o norte-americano Bill Shepherd.