Astronautas instalam viga de alumínio na estação Alpha Na terceira e última caminhada espacial de sua missão, astronautas do ônibus espacial Atlantis concluíram nesta segunda-feira a instalação de uma viga de alumínio de US$ 390 milhões na estação orbital Alpha. A viga de 14 toneladas foi transportada ao espaço pela Atlantis na semana passada. Ao término da instalação, a tripulação comemorou ao som de "Aleluia" de Handel. A Atlantis deixará a Alpha na quarta-feira e deverá pousar no centro espacial Kennedy, na Flórida, dois dias depois.