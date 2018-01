Astronautas na estação espacial recebem comida e telefones Uma nave de suprimentos teleguiada atracou na Estação Espacial Internacional neste domingo, levando comida, entretenimento e, pela primeira vez, telefones vai satélite para os astronautas, informam agências de notícias da Rússia. A nave russa Progress, que decolou sexta-feira da base de Baikonur, no Cazaquistão, atracou-se à estação espacial às 0h41 (horário de Brasília). A agência ITAR-Tass diz que telefones via satélite encontram-se entre os suprimentos levado para o americano Edward Lu e o russo Yuri Malenchenko, que estão a bordo desde 28 de abril. A decisão de equipar os astronautas com telefones portáteis foi tomada depois que Nikolai Budarin, Kenneth Bowersox e Donald Pettit desceram a cerca de 500 km do local previsto quando deixaram a estação em maio. A nave de suprimentos também carrega comida, água, revistas, filmes e CDs. A estação depende de naves de carga e cápsulas russas desde que o desastre da Columbia forçou o governo americano a manter a frota de ônibus espaciais parada.