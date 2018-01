Astronautas preparam-se para missão de construção Os cinco astronautas a bordo do ônibus espacial Atlantis examinaram nesta sexta-feira o equipamento que será utilizado para instalar uma passagem de US$ 164 milhões na estação espacial internacional Alpha, situada a 370 quilômetros de altitude. Depois de testarem o braço robô e a roupa de caminhada espacial, os tripulantes comunicaram ao Controle de Missão que tudo estava pronto para ser utilizado. A nave deverá acoplar com a estação na noite de hoje. A primeira de três caminhadas espaciais está prevista para amanhã.