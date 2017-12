Astronautas quebram recorde de permanência no espaço da Nasa Dois astronautas norte-americanos que passaram seis meses na órbita da Terra quebraram o recorde da Nasa de permanência no espaço, mas confessaram não ter nenhuma intenção de ir atrás do recorde mundial de mais de um ano em órbita. Os ex-moradores da estação espacial internacional Alpha Daniel Bursch e Carl Walz, atualmente a bordo do ônibus espacial Endeavour, entraram para a história na noite de ontem. Eles dormiam quando isto aconteceu. O controle de missão lembrou que logo eles baterão o recorde de 188 dias e quatro horas pertencente a Shannon Lucid. Ele estava a bordo da antiga estação espacial russa Mir em 1996. Quando retornarem à Terra, eles terão passado 194 dias no espaço.