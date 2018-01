Astronautas relatam som de colisão na estação espacial A tripulação da estação espacial internacional Alfa reportou ter ouvido um som metálico, como se algo tivesse tocado a superfície da estrutura orbital, mas autoridades espaciais russas esclareceram que os astronautas estão bem e não há nenhum indício inicial de danos. De acordo com um especialista, o som poderia ter sido produzido por equipamentos posicionados dentro da estação, mas um porta-voz das Forças Espaciais Russas comentou que o barulho poderia ter sido causado pelo choque com o lixo espacial acumulado na órbita da Terra. Valery Lyndin, porta-voz do Controle de Missão russo, nos arredores de Moscou, explicou que "todos os sistemas da estação operam normalmente". O barulho foi reportado na manhã de ontem. Uma inspeção da superfície externa da estação feita por câmeras não detectou nenhum dano, disse ele à Associated Press. Sergei Gorbunov, porta-voz da Agência Aeroespacial da Rússia, declarou à emissora NTV que a tripulação reportou "um som que parecia com uma lata de metal sendo esmagada", mas a inspeção visual não revelou indícios de impacto.