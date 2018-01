Astronautas russo e americano partem para Estação Espacial Um astronauta russo e um americano partiram hoje, a bordo de uma nave Soyuz, do cosmódromo de Baikonour, no Cazaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Edward Lu, de 39 anos, e Yuri Malenchenko, de 41, vão substituir a tripulação da ISS, que deveriam ter retornado à Terra em março, mas tiveram sua permanência no espaço prolongada em função do acidente com o Columbia, no dia 1º de fevereiro, quando morreram os sete tripulantes. Desde então, estavam suspensos os vôos tripulados para a ISS. A tragédia do Columbia levou a Nasa a suspender seus vôos tripulados, e a pedir a ajuda da Rússia. Antes mesmo do lançamento deste sábado, a Rússia promoveu um vôo espacial não tripulado para levar à ISS provisões como alimentos e água, além de equipamentos. Edward Lu e Yuri Malenchenko vão passar seis meses na ISS. Eles treinaram vários meses para a missão e já estiveram juntos no espaço, a bordo do ônibus espacial Atlantis, em setembro de 2000.