Astrônomos vêem estrela com cinturão de asteróides Dois astrônomos descobriram uma estrela presumivelmente circundada por um cinturão de asteróides similar ao do nascimento de nosso sistema solar. Apesar de os asteróides não terem sido diretamente detectados, a presença de uma grande quantidade de poeira sugere que os objetos dentro do cinturão devem estar se chocando constantemente. E com cada colisão, supõe-se que os objetos estejam se fundindo para formar corpos cada vez mais volumosos e, eventualmente, planetas. Um processo semelhante levou à formação de nosso sistema solar. "Sua existência sugere que podem ter-se formado planetas ou que estes estejam em processo de formação", disse Christine Chen, estudante de pós-graduação da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Chen e seu conselheiro acadêmico, Michael Jura, apresentaram as conclusões de seus estudos na reunião na Sociedade Norte-Americana de Astronomia.