Atacante suicida estava próximo à embaixada dos EUA em Cabul O suposto atacante suicida que foi capturado ontem em Cabul quando conduzia um veículo carregado com meia tonelada de explosivos estava próximo à embaixada dos Estados Unidos, disse hoje o sub-chefe da inteligência afegã Amonullah Barakzai. O funcionário afirmou que, segundo informes de agências internacionais de inteligência, o condutor do veículo, que foi detido depois de ter sido perseguido pelas ruas da capital afegã é um membro estrangeiro da rede terrorista Al-Qaeda. A nacionalidade do suspeito não foi informada. O suposto terrorista se encontrava a cerca de 300 metros da embaixada dos EUA quando um acidente de trânsito o obrigou a frear o carro. Quando os policiais se aproximaram, o condutor fugiu do carro, juntamente com um companheiro. Após uma perseguição, ambos foram detidos. "Ele (o motorista) estava em uma missão suicida", disse Barakzai, acrescentando que as autoridades ignoram se o objetivo do suspeito era realmente a embaixada americana.