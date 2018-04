Atacar Síria causaria onda migratória na Europa, diz chanceler russo De acordo com Serguei Lavrov, intervenção militar no país ou 'mesmo excessos insignificantes' resultarão em acontecimentos similares aos ocorridos na Líbia e no Iraque; Moscou alega ter 'provas irrefutáveis' de que ação em Duma foi uma montagem