Ataque a aeroporto deixa 3 mortos e 18 feridos no Afeganistão

Um ataque com um carro-bomba, realizado na manhã deste domingo, em uma rodovia cheia de pessoas perto do principal aeroporto internacional do Afeganistão, deixou pelo menos três mortos e 18 feridos. O porta-voz do Taleban Zabihullah Mujahid assumiu a autoria do atentado que atingiu um veículo da missão policial consultiva da União Europeia, afirmaram autoridades internacionais e do Afeganistão. Segundo Mujahid, o ataque tinha como alvo um comboio de estrangeiros.

O porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Sediq Sediqqi, disse que a explosão ocorreu na rodovia Hawa Shanasi, que fica próxima da entrada militar do aeroporto. "Duas mulheres morreram e 18 civis - incluindo oito mulheres e três crianças - ficaram feridos na explosão de hoje na rodovia Hawa Shanasi", acrescentou.

A Missão Policial da União Europeia no Afeganistão (Eupol), confirmou que um de seus veículos foi atingido pelo atentado e que um dos ocupantes foi morto. A Eupol, fundada em 2007, presta consultoria ao governo afegão na formação de sua força policial civil.

O aeroporto de Cabul é o principal de categoria civil do país e é também utilizado pelos EUA e por forças internacionais. Os comboios militares e diplomáticos viajam com frequência nas rodovias ao redor do aeroporto. Vários complexos fortemente protegidos, que são utilizados pelas empresas de prestação de serviços internacionais, estão localizados na rodovia onde a explosão foi detonada. Fonte: Dow Jones Newswires.