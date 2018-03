Ataque a assentamento judeu deixa quatro mortos Quatro israelenses foram mortos e pelo menos 14 feridos no assentamento judeu de Adora, na Cisjordânia. O ataque aconteceu hoje, pouco tempo depois da última investida do exército israelense atrás de militantes palestinos. Conforme a rádio estatal, os responsáveis pelo atentado cortaram a cerca que protege o assentamento, atiraram contra diversas casas dos colonos e provavelmente conseguiram fugir. O exército passou em revista todas as construções do Adora, que fica a 10 km de Hebron, mas ainda não encontrou nem vestígio dos responsáveis. Foi o primeiro atentado a um assentamento na Cisjordânia desde o início da ofensiva israelense de 29 de março. Para este fim de semana, é aguardada a chegada a Israel da missão diplomática da Organização das Nações Unidas (ONU). Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO