Ataque à base do Paquistão mata 6 rebeldes

Ao menos seis rebeldes morreram nesta sexta-feira, 18, em um ataque contra a base da Força Aérea Paquistanesa em Peshawar, no noroeste do Paquistão, informou um porta-voz militar. "Segundo as primeiras informações, entre sete e dez terroristas tentaram entrar na base, mas os guardas conseguiram deter sua progressão", declarou o general paquistanês Asim Bajwa. Dois soldados ficaram feridos. O ataque ocorre no momento em que os militares realizam importantes operações contra militantes islâmicos na região.