Ataque a base americana foi lançado pelo Taleban Foi o Taleban que lançou mísseis, ontem, sobre o aeroporto de Kandahar, no Afeganistão - onde se encontra o comando das tropas americanas -, assegurou hoje o governador da província de Herat, Ismail Khan, à agência iraniana Irna. "A província de Kandahar é um refúgio seguro para os talebans, enquanto o resto do Afeganistão goza de quase total segurança. O lançamento dos mísseis ontem em Kandahar foi uma advertência dos talebans", disse Khan. O governador de Herat, estreito aliado do Irã, também lançou uma aadvertência a respeito da "penetração de agentes do Taleban e da Al-Qaeda em órgãos do Estado", cuja finalidade é "ameaçar a paz e a segurança do país". Segundo Khan, são obra dos membros do Taleban "as vozes de interferência" nos assuntos internos do Afeganistão que os EUA atribuem ao Irã. Por essa razão, afirmou o governador provincial, "centenas de pessoas suspeitas de colaboração com os talebans e a Al-Qaeda foram detidas e interrogadas em Herat", assegurando que, se sua culpabilidade por certos delitos for comprovada, "eles serão castigados". Dias atrás, o Irã anunciou ter detido em seu território 150 estrangeiros suspeitos de serem membros do Taleban que haviam entrado ilegalmente no país. Leia o especial