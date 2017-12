Ataque à base da Guarda Nacional do Iraque mata 4 e fere 80 Quatro iraquianos foram mortos e mais de 80 ficaram feridos em um ataque com morteiros à Guarda Nacional do Iraque ao norte de Bagdá. De acordo com o comando do exército americano, o ataque ocorreu por na manhã desta terça-feira, no quartel-general perto de Taji, a 20 quilômetros ao norte de Bagdá. As forças da coalizão ajudaram a retirar os feridos de helicóptero. Os insurgentes têm atacado com regularidade as forças de segurança do Iraque, que são vistas como colaboradoras dos EUA e de seus aliados.