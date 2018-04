Ataque a base da Otan deixa 30 rebeldes mortos Um ataque a um posto militar da Otan no Afeganistão deixou ontem 30 insurgentes mortos e quatro soldados feridos. A base fica no distrito de Bermal, 200 quilômetros ao sul de Cabul, perto da fronteira com o Paquistão. Os rebeldes chegaram ao local à 1h30, equipados com armas pequenas, granadas e morteiros. Foi necessário às forças aliadas pedir reforço aéreo para dissipar os insurgentes. Bermal faz parte da província de Paktika, uma região em que quase todos os oficiais a serviço da Otan são membros do exército americano.