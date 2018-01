Ataque à base militar de Cabul tem saldo final de 16 mortes O ataque à base do Exército afegão, no sul de Cabul, ocorrido hoje, registrou um saldo de 16 mortos, dos quais 11 eram guerrilheiros. Segundo o comando da base, o ataque foi perpetrado por árabes e paquistaneses e ocorreu um dia depois que forças norte-americanas mataram quatro homens na província de Kunar, a 150 quilômetros da capital. Os incidentes ilustram bem o aumento da violência no Afeganistão nos últimos oito meses, desde a queda do regime do Taleban. De acordo com o comandante da polícia local, coronel Haji Rashid, o ataque ao quartel de Cabul teve início depois do amanhecer de hoje, quando guerrilheiros, armados com fuzis automáticos AK-47, dispararam contra as instalações militares.Rashid afirmou que os soldados responderam com granadas lançadas por foguetes. De acordo com o comandante da base, Bismula Khan, seus homens perseguiram os atacantes até uma montanha próxima dali, os cercaram e mataram 11 deles. Três soldados morreram durante a perseguição, que durou cerca de três horas. Segundo a porta-voz da Força Internacional de Segurança, major Angela Herbert, um civil ferido morreu a caminho de um hospital. Um guerrilheiro e quatro soldados também ficaram feridos. Em outro incidente, um soldado americano ficou ferido enquanto participava de uma patrulha ao sul de Khost, próximo à fronteira com o Paquistão.