Ataque a bolivianos mata 1 na Argentina

Um jovem morreu e um número não determinado de pessoas ficaram feridas num ataque contra um acampamento de imigrantes bolivianos no bairro de Villa Soldati, Foi o terceiro dia de ataques contra o campo, instalado no Parque Indo-Americano, por parte de moradores do bairro.

Na ofensiva de ontem, os moradores atearam fogo às barracas onde viviam os imigrantes. Com a situação fora do controle, o prefeito Maurício Macri pediu auxílio ao governo federal, alegando que a polícia metropolitana, recém-criada, não possui força suficiente para debelar a rebelião. A presidente Cristina Kirchner, porém, deixou claro que não pretende ajudar Macri, que é da oposição.

Sem a presença das forças de segurança, os imigrantes imploravam ontem aos jornalistas que cobriam os incidentes não fossem embora dali, já que eram sua única garantia de vida ante o crescimento dos ataques. Os repórteres também foram ameaçados pelos moradores de Villa Soldatti. Os incidentes tiveram início quarta-feira, quando os imigrantes resistiram à tentativa de despejo realizada pela Polícia Federal. Na ocasião, dois imigrantes, foram mortos pela polícia.

O cenário ficou mais tenso ontem à noite quando Cristina afirmou que não utilizaria a Polícia Federal para reprimir protestos sociais. Os moradores de Villa Soldati e bairros vizinhos interpretaram as declarações da presidente como um sinal de que os imigrantes não seriam removidos.