Ataque à China marca início da viagem de chanceler dos EUA à América Latina

WASHINGTON - A China é um ator “predatório”, que oferece à América Latina um modelo de desenvolvimento que pode levar à “dependência e ao endividamento”. Foi com essas críticas que o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, iniciou nesta quinta-feira, dia 1º, seu tour de seis dias por países da região, palco de uma nova disputa geopolítica. “A América Latina não precisa de novos poderes imperiais”, disse.

As declarações foram dadas horas antes do início da viagem, que não inclui o Brasil. Na agenda, uma das prioridades será a Venezuela. Poucas horas antes de embarcar, Tillerson levantou a possibilidade de um golpe militar para pôr fim à crise venezuelana e garantir uma “transição pacífica” de poder.

“Na história da Venezuela e de outros países da América Latina, com frequência são os militares que cuidam disso. Quando as coisas estão tão ruins que a liderança militar conclui que não pode mais servir aos cidadãos, eles devem administrar uma transição pacífica”, declarou durante apresentação da estratégia dos EUA para a região. “Se isso será ou não o caso aqui, eu não sei.”

A América Latina foi marcada por ditaduras militares nos anos 60 e 70, mas desde a redemocratização da década de 80 o Exército foi subordinado ao poder civil na maioria dos países, que passaram a ter transições de poder por meio de eleições.

Tillerson disse que os EUA não defendem uma mudança de regime na Venezuela e ressaltou que gostaria de ver Nicolás Maduro deixar o poder de maneira voluntária. Segundo ele, Washington quer o retorno à Constituição e a realização de eleições livres. “Se ele não for reeleito, que assim seja. Se a cozinha ficar quente demais para ele, tenho certeza que seus bons amigos em Cuba podem dar-lhe uma boa hacienda na praia e ele poderá ter uma boa vida por lá.”

Em sua primeira visita à América Latina, o chefe da diplomacia dos EUA passará por México, Argentina, Peru, Colômbia e Jamaica. Fontes ouvidas pelo Estado disseram que o Brasil não foi incluído em razão da crise política e da ausência de uma agenda bilateral que pudesse produzir resultados concretos.

“O Brasil está em uma fase de transição, com um governo fraco e impopular, cuja legitimidade é questionada”, disse Michael Camilleri, diretor do programa de Estado de Direito do Inter-American Dialogue, que trabalhou no Departamento de Estado de 2012 a 2017. “Até que as coisas se assentem, não há muito o que fazer no Brasil.”

Em conferência telefônica com analistas, uma fonte da diplomacia americana também disse que os EUA deram prioridade a países que estão aprovando reformas, como a Argentina. Quando visitou a região no ano passado, o vice-presidente Mike Pence também excluiu o Brasil do roteiro.

As declarações de Tillerson em relação à China representam uma mudança radical da retórica dos EUA em relação à crescente influência do país na região. “A China está usando instrumentos de governo para puxar a região para a sua órbita”, afirmou, fazendo referência à ação de estatais e a empréstimos. “A questão é a que preço?”

Valores americanos. O governo Barack Obama defendia respeito a leis ambientais, trabalhistas e aos direitos humanos, mas dizia que a China teve impacto positivo na América Latina por ter estimulado o crescimento com sua demanda por matérias-primas.

Tillerson contrapôs a estratégia da China à dos EUA. “Enquanto esse comércio trouxe benefícios, as práticas comerciais desleais usadas por muitos chineses também prejudicaram esses países e seus setores industriais, criando desemprego e reduzindo salários”, ressaltou. “Nós buscamos parceiros com valores compartilhados e visões para criar um hemisfério seguro e próspero.”