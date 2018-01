Ataque a comboio americano mata um soldado no Iraque Uma bomba explodiu perto de um comboio militar dos Estados Unidos posicionado a oeste de Bagdá, causando a morte de um soldado americano. O ataque ocorreu na cidade de Falujah, situada em uma reunião onde se concentra a resistência à ocupação do Iraque pelo EUA, disse nesta segunda-feira uma fonte do Exército americano. Na noite de hoje, moradores de Falujah, a oeste de Bagdá, disseram ter ouvido intensas trocas de tiros no bairro de Al-Askari. Confrontos ocorridos na mesma região na última sexta-feira resultaram na morte de um fuzileiro naval americano e pelo menos cinco civis iraquianos, inclusive um cinegrafista da emissora de televisão ABC. Em Basra, no sul do Iraque, soldados britânicos entraram em choque com dezenas de manifestantes contrários à ocupação e que não queriam sair de um prédio do governo. Pelo menos quatro iraquianos ficaram feridos. Dois soldados britânicos sofreram pequenas escoriações, informou em Londres o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Os iraquianos jogaram pedras e tijolos contra os soldados e queimaram pneus nas ruas. Filmagens da Associated Press News Television mostravam dois soldados com escudos de plástico e porretes brigando com um homem que tentou pegar a arma de um deles. Um ferido foi visto no chão pouco antes de ser socorrido por companheiros. O sangue escorria da cabeça de um outro manifestante. Nabil al-Jurani, um fotógrafo contratado pela The Associated Press para registrar imagens dos distúrbios, foi atingido na perna por uma bala de borracha disparada pelos soldados britânicos. Ele foi socorrido em um hospital próximo e dispensado em seguida. Os choques ocorrem apenas um dia depois de soldados americanos na cidade nortista de Mossul terem assassinado quatro supostos rebeldes, informou o Exército. Ontem, homens armados abriram fogo contra um comboio que levava um ministro de governo pelos arredores de Mossul. O ataque resultou na morte de dois seguranças estrangeiros - um canadense e outro britânico. Também no norte do Iraque, o governador da província de Nineveh, Ghanem al-Basso, renunciou nesta segunda-feira depois de ter sido interrogado pelas autoridades de ocupação por suspeitas de corrupção, disse um funcionário americano no Iraque sob condição de anonimato. Nenhuma acusação foi apresentada formalmente. A fonte não forneceu mais nenhum detalhe. Mossul é a capital da província de Nineveh. No bairro bagdali de Saydiyah, uma granada de mão foi lançada de um carro em movimento contra um posto policial, disseram testemunhas. A ação causou ferimentos em um policial.