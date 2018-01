Ataque a comboio em Tikrit mata civil dos EUA e fere 2 soldados Guerrilheiros atacaram nesta quarta-feira um comboio dos EUA com uma granada propelida por míssil, provocando a morte de um civil americano que trabalhava para as forças de ocupação e ferindo dois soldados, disse o major Brian Luke, da 4ª Divisão de Infantaria. O funcionário civil é o segundo a ser ultimado este mês na cidade natal do deposto ditador Saddam Hussein. Luke não deu detalhes sobre o ataque ocorrido pouco após as 12h00 (hora local) e disse ainda não saber para quem trabalhava o civil morto. Tikrit se encontra dentro do chamado Triângulo Sunita, território a leste e norte de Bagdá no qual muitos soldados americanos têm sido mortos em atentados guerrilheiros desde que o presidente americano, George W. Bush, declarou o fim da guerra em 1º de maio.