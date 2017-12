Ataque a comboio militar no Iraque mata quatro civis Um carro-bomba que tinha como alvo um comboio militar iraquiano explodiu nesta terça-feira em Mosul, matando quatro civis e ferindo pelo menos sete soldados. A polícia do Iraque disse que o ataque visava atingir o comandante da força especial do exército iraquiano, general Rashid Feleih, que saiu ileso.