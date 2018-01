Ataque a comboio presidencial deixa 5 feridos no Iraque Cinco membros da equipe do presidente iraquiano, Jalal Talabani, ficaram feridos quando uma bomba explodiu na estrada atingindo o comboio em que eles viajavam ao norte de Bagdá, informou a polícia neste sábado. O presidente não estava no comboio. O coronel Abbas Mohammed al-Bayati disse que o atentado ocorreu na sexta-feira à noite quando os veículos entraram na cidade de Tuz Khurmatu, 70 quilômetros ao sul da cidade petrolífera de Kirkuk, norte do país. A polícia informou que um assessor de Talabani está entre os feridos. Os rebeldes sunitas, que lutam para depor o governo formado por muçulmanos xiitas e curdos, ficaram furiosos com os resultados das eleições parlamentares de 15 de dezembro, divulgados sexta-feira e alegaram fraude. A aliança xiita conquistou 128 das 275 cadeiras do Parlamento e a aliança de dois partidos curdos, 53. Mas, juntos, não têm a maioria de dois terços necessária para formar um governo. Os políticos muçulmanos sunitas pediram hoje a formação de um governo de união nacional que, para os EUA, reduziria a insurgência e permitiria a retirada de suas forças. A aliança de partidos sunitas obteve 44 cadeiras e um partido sunita que não se alinhou à coalizão obteve 11. Líderes políticos da Frente de Concórdia Iraquiana, o principal bloco sunita, mantiveram conversações hoje em Bagdá para discutir um pedido de revisão dos resultados.