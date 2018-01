Ataque a comício na Caxemira deixa 7 mortos Supostos extremistas islâmicos atiraram granadas e abriram fogo contra a multidão que participava de um comício do Partido do Congresso na Caxemira Indiana, matando cinco pessoas e ferindo pelo menos outras 20, antes que dois dos agressores fossem mortos, informam autoridades. Cerca de 3.000 pessoas estavam reunidas em um parque de Srinagar, principal cidade da porção indiana da Caxemira, para lembrar o aniversário da morte do ex-premier Rajiv Gandhi, quando OA tentado ocorreu, disse Pirzada Mohammed Sayid, chefe local do Partido do Congresso. Dois policiais e três civis foram mortos, e três oficiais graduados da polícia ficaram feridos, disse o policial Abdul Ahad. Dois grupos extremistas - Al Mansoorian e Lashkar-e-Tayyaba - reivindicaram a autoria do atentado.