Ataque a companhia elétrica mata nove Nove seguranças privados morreram e três ficaram feridos num ataque contra as instalações da companhia elétrica estatal Solnegaz, no nordeste da Argélia. Segundo o jornal El Watan, projéteis caseiros atingiram a guarita na qual os seguranças estavam. O atentado ocorreu a poucas semanas do início da campanha para as eleições presidenciais de abril. A rede terrorista Al-Qaeda prometeu aumentar os ataques no país nos próximos meses.