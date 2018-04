Ataque a conselho tribal mata 37 no Sudão do Sul Ao menos 37 pessoas morreram na quarta-feira em um ataque a tiros durante uma reunião de reconciliação tribal no Sudão do Sul intermediada pelas Nações Unidas. Um funcionário da ONU no país foi ferido no ataque. O encontro discutia o massacre de 78 camponeses no fim de semana, motivado por uma disputa por cabeças de gado.