Ataque a consulado dos EUA na Turquia deixa 6 mortos Homens armados atacaram hoje um posto policial localizado na entrada do consulado dos Estados Unidos em Istambul, na Turquia. Funcionários turcos qualificaram a ação como "um ataque terrorista" e informaram que três dos agressores e três policiais morreram no confronto. Uma porta-voz da embaixada dos EUA afirmou que não havia informações sobre vítimas entre os funcionários do consulado. "Às 11 da manhã (hora local), pelo menos um agressor abriu fogo contra o posto policial turco perto da entrada principal do consulado", afirmou a porta-voz. Ela falou sob condição de anonimato, por causa da delicadeza do tema. "Cooperamos com a polícia e tomamos as medidas apropriadas." "Não há dúvida alguma de que isso foi um ataque terrorista. Três policiais foram martirizados e três agressores morreram", disse no local do confronto o governador da província de Istambul, Muammer Guler. Ainda segundo Guler, um policial e o motorista de um caminhão ficaram feridos. A polícia busca um quarto agressor, que teria escapado em um automóvel. O consulado dos EUA em Istambul foi construído e reforçado após ataques de militantes ligados à Al-Qaeda em 2003 atingirem duas sinagogas, o consulado britânico e um banco britânico na cidade turca. Esses atentados deixaram 58 mortos.