Ataque a cristão acontece no Paquistão Pelo menos quinze pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas em conseqüência de um ataque de homens armados e não-identificados a uma igreja católica na cidade paquistanesa de Bahawalpur. A cidade fica na região da Cachemira. Os seis homens, ainda não identificados, chegaram à igreja em uma moto e abriram fogo, sem qualquer justificação. Os cristãos do Paquistão, cerca de 2% da população, divididos entre católicos e protestantes, não são bem aceitos pela imensa maioria islâmica do país.