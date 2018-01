Ataque à delegacia no Afeganistão deixa 22 mortos Insurgentes atacaram uma delegacia de polícia no sudeste do Afeganistão, iniciando uma batalha que causou a morte de pelo menos 15 combatentes e sete policias. O ataque começou pouco antes da meia-noite de sábado, quando cerca de 400 guerrilheiros invadiram o distrito no povoado de Barmal, na província de Paktika, a cerca de 200 quilômetros ao sudeste de Cabul, disse o governador Mohammed Ali Kalali. O grupo de combatentes, que disparou foguetes, granadas e metralhadoras, tomou a delegacia e permaneceu em seu interior até às 5 horas da manhã de hoje, antes de destruir o edifício e se retirar em meio a um tiroteio com agentes policias. O ataque foi o último em uma onda de violência que vem gerando instabilidade no Afeganistão mesmo depois da derrubada da milícia religiosa do Taleban no final de 2001. Na semana passada, 64 pessoas morreram em vários ataques.