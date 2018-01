Ataque a edifício de Haifa deixa pelo menos três feridos Pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, e acredita-se que outras duas estejam presas sob os escombros de um edifício atingido por um míssil disparado pela milícia libanesa do Hezbollah contra a cidade de Haifa. Segundo a imprensa local, vários foguetes Katyusha caíram em Haifa a partir das 14h15 (8h15 de Brasília), provocando o desabamento parcial de um edifício de três andares em um bairro central da cidade. As equipes de emergência suspeitam que duas pessoas poderiam estar entre os escombros do imóvel. O Canal 2 da televisão israelense informou ao vivo sobre o ataque assim que começaram a soar as sirenes na cidade, mostrando o choque de um dos foguetes contra um edifício. Outros projéteis caíram, segundo a televisão pública israelense, no Golã, assim como em outras sete localidades, incluindo Karmiel, Meron e Safed, e em alguns povoados árabe-israelenses. Em Karmiel, onde caíram cinco foguetes, um se chocou contra uma área habitada, especificamente no meio da sala de um apartamento, enquanto em Safed um dos projéteis caiu em uma casa e o restante em uma região desabitada. Em nenhuma destas localidades houve vítimas. As autoridades de proteção civil pediram à população de Haifa e seus arredores que volte aos refúgios. Haifa é um importante centro econômico de Israel, particularmente por sua indústria petroquímica e por ter o principal porto do país. No domingo, oito pessoas morreram em um ataque contra esta cidade, quando um foguete lançado pelo Hezbollah caiu em uma oficina da ferrovia.