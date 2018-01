Ataque a edifício do governo no Iraque deixa sete feridos Sete iraquianos ficaram feridos hoje, quando rebeldes lançaram uma granada contra a sede de um conselho de governo ao norte de Bagdá, informou a polícia. Três policiais e quatro civis foram feridos na explosão ocorrida no conselho de governo da localidade de Bab al-Toub. Os rebeldes fugiram. As autoridades disseram que o ataque teria como objetivo vários soldados americanos que haviam estado no local horas antes, mas que haviam deixado o prédio antes do atentado. Também hoje, um iraquiano que conduzia um dos caminhões de um comboio americano morreu em Bagdá na explosão de uma bomba plantada no caminho. Ontem à noite, soldados americanos mataram um iraquiano em um enfrentamento ao norte de Bakuka. Segundo militares, os soldados foram atacados em um posto de controle por homens armados. Também ontem, durante celebrações de grupos curdos pela assinatura da Constituição interina do Iraque, três pessoas morreram e 21 outras ficaram feridas na cidade Kirkut, no norte do país. Segundo o chefe da polícia local, Torhan Youssef, "não houve enfrentamentos e todos as fatalidades foram acidentais".