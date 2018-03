Ataque a escola deixa seis crianças mortas no Afeganistão Seis meninos com idade entre 7 e 12 anos foram mortos e pelo menos doze ficaram feridos nesta terça-feira, na explosão de um foguete em uma escola no interior de uma mesquita no Afeganistão, informou a polícia local. Os meninos estavam na escola numa mesquita de Asadabad, capital de la província de Cunar, situada a cerca de 200 quilômetros ao noroeste de Cabul, acrescentou uma fonte policial. Os feridos foram levados a um hospital da coalizão militar estrangeira liderada pelos Estados Unidos.