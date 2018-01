Ataque a escola na Tailândia deixa três mortos e sete feridos Três rapazes morreram e outros sete ficaram feridos em um ataque, supostamente cometido por rebeldes, contra uma escola islâmica da conflituosa região muçulmana do sul da Tailândia, informou neste domingo, 18, a polícia. O ataque ocorreu no sábado à noite, quando dez homens entraram na escola Bamrungsart Pohnor, da província de Songkhla, e, após lançarem várias granadas, dispararam contra os estudantes que estavam no maior dormitório do internato. Segundo o coronel Thmammasak Wasaksiri, chefe da delegacia local, o ataque foi cometido por militantes do movimento separatista islâmico com o objetivo de fomentar a divisão entre as comunidades muçulmana e budista. Um menino de 13 anos e outros dois de 14 morreram, enquanto sete de idades que vão de 13 a 17 anos ficaram gravemente feridos. Cerca de 80 crianças estudam na escola atacada, a maioria de famílias com bons recursos econômicos das províncias muçulmanas de Yala, Pattani, e Narathiwat, vizinhas à de Songkhla, mil quilômetros ao sul da capital. Poucas horas antes, um pai e seu filho, ambos muçulmanos, foram mortos a tiros por rebeldes na província de Narathiwat. Cerca de vinte pessoas morreram e um número semelhante ficou ferido na região muçulmana do sul da Tailândia em ataques realizados esta semana pelos insurgentes. O Exército impôs na quinta-feira, 15, o toque de recolher em duas áreas da região, onde há quase dois anos rege o estado de emergência. Aproximadamente 2.100 pessoas morreram e cerca de 3.300 ficaram feridas em mais de 6.000 ataques e atentados cometidos desde janeiro de 2004 pelos militantes do movimento separatista islâmico, integrado por dezenas de grupos armados.