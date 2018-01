Ataque a forças polonesas mata policial iraquiano Rebeldes atacaram hoje a sede das forças polonesas em Karbala, no sul do Iraque, provocando um tiroteio, onde morreu um policial iraquiano. Segundo o porta voz da polícia local, Rahman Mashawi, dois dos atacantes foram presos e nenhum polonês foi ferido. Em Bagdá, guerrilheiros lançaram um foguete contra o complexo norte-americano. O artefato caiu no estacionamento da sede da coalizão, sem ferir ninguém.