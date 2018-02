Ataque a Gaza deixa pelo menos 12 mortos e 100 feridos Pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas num ataque com míssil lançado por um caça F-16 israelense contra a casa de um dirigente do grupo extremista Hamas, em Gaza, na madrugada desta terça-feira (23, horário local), informaram membros da organização palestina. Segundo as fontes, entre os mortos estão o fundador e líder do Qassam (o braço armado do Hamas) na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, xeque Salah Shehada, assim como um bebê e outras duas crianças. Testemunhas disseram que a explosão do míssil destruiu a residência de Shehada e outras quatro casas vizinhas. Israel não se pronunciou imediatamente sobre o bombardeio. O ataque foi lançado horas depois que o líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, anunciou em Gaza que o grupo está disposto a pôr fim aos ataques de homens-bomba em Israel se o país retirar seu Exército das cidades autônomas palestinas reocupadas há mais de um mês.