Ataque a Gaza pode ser adiado Enquanto os tanques israelenses se posicionavam na fronteira com Gaza, palestinos armados patrulhavam as ruas da faixa territorial situada na costa do Mediterrâneo e reforçavam barricadas, com o objetivo de conter a ofensiva. Os moradores da região aproveitam o tempo para estocar comida. No entanto, o Canal 2 da TV de Israel informou que o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, decidiu adiar a operação devido ao vazamento de informações importantes sobre os planos de ataque contra Gaza, em retaliação a um atentado suicida que deixou 15 israelenses mortos nesta semana. Yarden Vatikai, assessor de Eliezer, não negou nem confirmou a informação. O líder palestino Yasser Arafat, ao responder uma pergunta sobre uma possível ofensiva de Israel contra Gaza, acusou o Estado judeu de cometer crimes contra o povo palestino. "Nosso povo está preparado e continuará com todas as suas forças para defender nossas cidades, sagradas aos cristãos e aos muçulmanos", disse ele em seu quartel-general na Cisjordânia. Soldados israelenses retiraram-se da cidade bíblica de Belém no fim da noite de hoje, colocando fim a uma ofensiva militar israelense contra a Cisjordânia iniciada em 29 de março, sob o pretexto de "destruir a infra-estrutura do terrorismo". Algumas horas antes, o impasse de 39 dias na Basílica da Natividade foi resolvido quando 13 supostos militantes palestinos embarcaram rumo ao exílio na Europa e outros 26 foram para a Faixa de Gaza. Em Roma, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, disse que o objetivo de qualquer ofensiva militar contra Gaza seria "atingir pontos onde existam centros de terror, de uma forma cuidadosa e mensurada". O fundador do movimento Hamas, Ahmed Yassin, parecia despreocupado enquanto recebia cumprimentos e votos de boa sorte em sua mesquita na Cidade de Gaza, nesta sexta-feira. Ele dizia não temer ser alvo de um possível ataque israelense. "Não tenho medo, pois só temo a Deus", disse Yassin, de 70 anos, alguns deles passados nas prisões israelenses, à Associated Press. No campo de refugiados de Shati, nos arredores da Cidade de Gaza, Hassan al-Najar, rezava enquanto lia o Corão, livro sagrado do islamismo, e ouvia as notícias pelo rádio. Pai de 10 filhos, ele se transformou em agente de segurança depois de os altos impostos terem-no obrigado a vender seu táxi. Aos 70 anos, ele lembra com orgulho da resistência contra Israel no campo entre 1967 e 1994, período durante o qual o Exército israelense ocupou Gaza. Mas ele parecia conformado com relação a um possível ataque. "O que podemos fazer? Seria diferente se tivéssemos armas contra blindados, mas não temos", disse Al-Najar. Gaza, uma estreita faixa de terra na costa do Mar Mediterrâneo, foi tomada do Egito por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. Israel entregou o controle da maior parte de Gaza e de parte da Cisjordânia à Autoridade Palestina em 1994. Mas seu Exército ainda controla as estradas e diversos enclaves onde cerca de 7.000 colonos judeus vivem entre 1,2 milhão de palestinos. Gaza é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo e muitos acreditam que, se Israel invadi-la da mesma forma como invadiu a Cisjordânia, haverá muitas mortes entre civis palestinos e soldados israelenses. Ainda hoje, na Cisjordânia, soldados israelenses demoliram um edifício de quatro andares em Tulkarem. O prédio pertencia à família de Abdel Bassat Odeh, um militante suicida do Hamas que em 27 de março deixou 29 mortos ao detonar os explosivos atados a seu corpo durante uma comemoração da Páscoa judaica num hotel em Netanya. O ataque desencadeou a ofensiva de Israel contra a Cisjordânia. Os soldados israelenses impuseram um toque de recolher no bairro onde Odeh morava e explodiram a casa de sua família, deixando 21 pessoas desabrigadas. Um prédio de três andares, construído ao lado, foi danificado e 50 pessoas tiveram de abandoná-lo, informaram fontes.