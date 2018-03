Ataque a mesquita no Paquistão mata 2 Pelo menos 2 pessoas morreram e 35 ficaram feridas quando dois desconhecidos lançaram uma granada contra muçulmanos que saíam de uma mesquista na cidade de Chaman, sudoeste do Paquistão. Segundo testemunhas, aparentemente os dois homens que lançaram a granada eram assaltantes que tentavam libertar um companheiro que havia sido pego pela multidão. As autoridades disseram que possivelmente entre os feridos está um dos assaltantes.