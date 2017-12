Ataque a mesquita no Paquistão mata 9 muçulmanos Homens armados mataram pelo menos nove muçulmanos da minoria xiita quando os atacantes em uma motocicleta investiram contra uma mesquita perto de Islamabad, a capital paquistanesa. Pelo menos outros nove fiéis que ali rezavam ficaram feridos, informaram testemunhas e policiais. Dois atacantes jogaram a motocicleta contra o portão da mesquita Shah Najaf numa movimentada zona de Rawalpindi. Os homens abriram fogo contra os fiéis que faziam suas orações noturnas no interior do templo, disse o policial Nazir Ahmad. O ministério do Interior disse suspeitar que membros de grupos extremistas sejam os responsáveis pelo ataque. A investida contra a mesquita ocorreu dias após o presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, ter advertido que combateria os grupos extremistas islâmicos em sua luta contra o terrorismo. Leia o especial