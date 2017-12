Ataque a mesquita sunita faz 4 mortos no Iraque Pelo menos quatro iraquianos morreram nesta quinta-feira e 14 ficaram feridos, num ataque a uma mesquita sunita em Tikrit, cidade natal do ex-presidente Saddam Hussein, localizada 170 quilômetros ao norte de Bagdá. Segundo fontes policiais, o ataque foi cometido durante a primeira oração muçulmana do dia, por volta das 5 horas (22 horas de quarta-feira em Brasília), por um grupo de pistoleiros. Eles atiraram em fiéis sunitas reunidos na mesquita do Imam Muslem, no norte de Tikrit. Os agressores, todos encapuzados, chegaram ao local em três carros e fugiram após metralhar os fiéis. É o primeiro atentado deste tipo em Tikrit, na província sunita de Salahedin, desde o início da violência sectária no Iraque.