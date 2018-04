Ataque a posto militar deixa 7 mortos, diz rádio do Irã Sete pessoas foram mortas no ataque a um posto militar de Teerã, próximo ao local onde foi realizada ontem uma manifestação contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, segundo informou uma rádio local. "Vários criminosos queriam atacar um posto militar e destruir propriedades públicas nas redondezas da Praça Azadi," disse a rádio, referindo-se ao local da manifestação desta segunda-feira.